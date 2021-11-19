بالفيديو.. “الاتحاد”: لن نخوض مباراة الهلال أثناء كأس العرب.. ونقترح هذا الأمر لإنهاء الأزمة

كشف المدير التنفيذي لنادي الاتحاد حامد البلوي، عن رفض ناديه خوض المباراة المؤجلة مع الهلال بالموعد الذي حددته لجنة المسابقات في 16 ديسمبر المقبل؛ بسبب استدعاء بعض لاعبي الفريق الأساسيين للمشاركة بكأس العرب.
وقال البلوي خلال إحدى حلقات برنامج “شوت” على قناة “SSC”، إنه جرى التواصل مع النادي أمس (الخميس) لإخطاره بموعد مباراة الهلال، مشيراً إلى أن النادي اعترض بشكل رسمي على هذا الموعد.
وأضاف أنه لم يتم التنسيق مع النادي حول اختيار لاعبين من الاتحاد لكأس العرب، الأمر الذي دفع النادي إلى وضع برنامج الإعداد الخاص بالفريق خلال الفترة المقبلة باعتبار مشاركة المنتخب بالصف الأول. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن كل الفرق التي لديها مؤجلات لم يتم استدعاء اللاعبين الأساسيين للمشاركة في البطولة باستثناء الاتحاد والفتح، موضحاً أن هناك لاعبين قد ينضمون لمنتخباتهم العربية مثل اللاعب أحمد حجازي.
واقترح استدعاء المنتخب اللاعبين الأساسيين الذين يرغبهم من النادي لكن بشرط عدم إقامة أي مباريات للفريق خلال وقت البطولة، أو استدعاء لاعبين احتياطيين للمشاركة.
حامد البلوي – المدير التنفيذي بنادي #الاتحاد
لم يتم الاجتماع معنا ونحن مع المنتخب ولكن غير موافقين على موعد المباراة المؤجلة ومن حق الاتحاد الاعتراض وفريقنا لديه لاعبين أساسيين تم استدعاؤهم.#برنامج_شوت pic.twitter.com/W79Ytd0CYf
— برنامج شوت (@Shoot_SSC) November 18, 2021