في لقاء مفتوح الطلحي يلتقي منسوبي الجامعة من الإداريين والإداريات

التقى سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي بمنسوبي ومنسوبات الجامعة من الإداريين والإداريات بمسرح الجامعة المدينة الجامعية وذلك بحضور وكيل الجامعة ومديري الكليات والعمادات المساندة.
وأعرب سعادته في بداية اللقاء عن بالغ شكره وتقديره لهم على ما يقدمونه من جهود مميزة وعمل دؤوب مبيناً في الوقت ذاته أن الجامعة تسعى وتعمل على تحقيق هدف تعزيز الدور التشاركي في العمل من خلال استثمار كوادرها البشرية والعلمية المؤهلة مؤكدا أن إدارة الجامعة مشرعة أبوابها لاستقبالهم حين تواجههم أي عقبة في مسيرتهم الوظيفية والتي بدورها ستعمل على معالجتها بشكل فوري للارتقاء بالبيئة العملية ، مشدداً على أهمية نشر الوعي الوظيفي وتعزيز التعاون مابين المسؤولين والمنسوبين للاهتمام بالمقدرات والمكتسبات البشرية لخدمتهم والاستفادة منهم في بيئة وظيفية مثالية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم متمنياً للجميع التوفيق والسداد للارتقاء بإسم الجامعة.
عقب ذلك تم فتح باب أسئلة الحضور والتي كانت ثرية بالمداخلات والتساؤلات التي لامست جوانب عديدة وعميقة تتعلق بهم واقعاً ومستقبلاً ودوراً تنموياً هاماً للمنظمة الداخلية ومناقشة أجندة وتيرة أداء العمل نتج عنها توصيات هامة وتوجيهات من سعادة رئيس الجامعة بتنفيذها ودراستها.