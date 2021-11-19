بالأسماء والصور.. مسعفون فقدوا حياتهم في حوادث مرورية أثناء عملهم

استعرضت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم (الجمعة)، أسماء مسعفين فقدوا حياتهم إثر حوادث مرورية وقعت لهم أثناء مباشرتهم للعمل.
وضمت الأسماء كلاً من: “أحمد طايس نهار الشمري، وبندر بن عبدالرحمن الزعبي، وحمد بن مسلم الشمري، وسلمان منيف الحربي، وعامر علي حسن آل عضاهي، وعلي محمد الباهلي، وفيصل مشعل العتيبي، وماجد علي المطيري، ومحمد سعد آل شويل، وهاني يوسف عيسى”.
ولفتت الهيئة إلى أن السبب الرئيس لوقوع هذه الحوادث كان قائدي مركبات يرغبون في الوصول لوجهاتهم في أسرع وقت دون مراعاة سلامة مرتادي الطريق.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المسعف يكون بينه وبين المريض المتواجد داخل سيارة الإسعاف حوالي 15 سم، مؤكدة أن أي اصطدام سيؤثر على حياتهما، وقد يؤدي إلى انقلاب السيارة.
غادروا الحياة في حوادث مروريّة، أثناء قيامهم بأدوارهم الإنسانيّة!￼￼￼￼￼
نسأل الله العظيم أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، ويسكنهم فسيح جنّاته. pic.twitter.com/KrMqwpGH2c
— هيئة الهلال الأحمر السعودي (@mediasrca) November 19, 2021