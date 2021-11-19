عمل مع 22 وزيراً.. “الصحة” تسلط الضوء على مسيرة “مراسل” يعمل بالوزارة منذ 60 عاماً

سلطت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) الضوء على مسيرة مواطن سعودي يعمل “مراسلاً” بوزارة الصحة منذ 60 عاماً، حيث كرمته ومنحته لقب “المراسل الذهبي”.
واستعرض مقطع فيديو نشرته الوزارة جانباً من حياة العم “علي اليامي” العملية، مبينة أنه عاصر 22 وزيراً للصحة تعاقبوا على الوزارة.
وأوضح العم أنه بدأ العمل منذ أن كان بعمر 12 سنة، والتحق بوزارة الصحة في 26 أغسطس عام 1971م في عهد الأمير عبدالله الفيصل أول وزير للصحة، لافتاً إلى أن سنين خدمته الآن تقارب الستين عاماً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن قهوته نالت إعجاب كل الوزراء، مبيناً أنها “قهوة برية خولانية”، وأنه يعدها بالزعفران والهيل وبعض المواد الأخرى المعروفة.
وأبان أنه رفض النقل من الوزارة إلى أي موقع آخر، مؤكداً بقوله: “أنا بوزارة الصحة لين أموت”.
جمعة مباركة على المراسل الذهبي ✨
يحكي لنا قصته بعد عمله مع ٢٢ وزيرا للصحة، متفانيا في خدمته فخورا بمسيرته. pic.twitter.com/RSjFak8aK8
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 19, 2021