وكيل “الصحة”: أعراض “الإنفلونزا” أشد هذا الموسم لهذا السبب

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبد الله عسيري، أن أعراض الإنفلونزا لهذا الموسم أشد من المعتاد.
وأوضح “عسيري”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق مع احتياطات الوقاية من فيروس كورونا، أدى إلى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة، لذا جاءت أعراض الإنفلونزا هذا الموسم أشد.
وأكد على ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا الموسم لخفض شدة المرض، مشيراً إلى أن نصف مليون شخص حتى الآن حصلوا على اللقاح.
هل لاحظتم ان أعراض الانفلونزا هذا الموسم اشد من المعتاد؟
ربما عدم وجود اصابات كثيرة في الموسم السابق -مع احتياطات كوفيد- أدى الى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة
لذلك الحصول على لقاح الانفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض
حتى الان نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) November 19, 2021
وفق “أخبار 24”.