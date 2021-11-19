أكلات حارقة للدهون.. لن تتوقعها

بعض الأشخاص يلجأون للامتناع تمامًا عن تناول الطعام رغبة في تقليل الوزن، إلا أن هذا الأمر يؤدي إلى إعاقة عملية “الأيض” أو حرق الدهون، وهو ما يؤدي غالبًا إلى ثبات الوزن أو زيادته.
وبدلًا من الامتناع عن الطعام، يمكنك تقليل كمياته وزيادة عدد وجباتك في اليوم، إضافة إلى إدخال بعض الأطعمة التي تعرف بكونها حارقة للدهون، وهي كالتالي:
ثمرة التمر الهندي
يمكنك إضافة ثمار التمر الهندي إلى العديد من الأطعمة للحصول على لذاعة المذاق، وتساهم هذه الثمرة في حرق الدهون، حيث يستخرج من قشرتها حامض “الهيدروسيتيك”، الذي يعمل على منع الإنزيم الذي يقوم بتحويل السكريات إلى دهون، وبالتالي يحول دون تراكمها في الجسم.
الكرنب الأجعد
يعد الكرنب الأجعد أحد أنواع عائلة الكرنب، ويتميز بلونه الأخضر واحتوائه على كم كبير من الألياف التي تساعد في تخليص الجسم من السموم، ويمكن إضافته للسلطة الخضراء، من أجل زيادة معدل حرق الدهون.
السلمون البري
يعد السلمون البري مفيدًا، للتخلص من دهون الخصر، كما يحسن من فعالية الأنسولين، ويساعد في استخدام الدهون المخزنة كمصدر للطاقة بدلًا من تراكمها، كما يساهم في تنشيط الغدة الدرقية.
الفشار
يمكن أن يكون الفشار أحد الخيارات التي تساعد في سد الجوع بسعرات حرارية أقل، كما أنه يساعد في حرق الدهون.
البروكلي
يقلل من نسبة هرمون الكورتيزول الذي يتسبب في زيادة معدلات الدهون في الجسم، كما يحتوي على مغذيات نباتية تسمى “سولفورفان”، التي تزيد من هرمون “التستوستيرون” في الجسم، الذي يساعد في زيادة حرق الدهون.
الأفوكادو
يساعد تناول نصف ثمرة منها يوميًا في تقليل الشعور بالجوع، كما تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والألياف التي تساهم في التحكم بنسبة السكر في الدم ومستوى الأنسولين، وكبح الشهية لتناول الحلويات.
المكسرات البرازيلية
تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وتنشيط هرمون الغدة الدرقية مما يضمن حرقا أفضل للدهون، كما أنها مفيدة لصحة القلب وتخلص الجسم من السموم.
البيض
يتميز باحتوائه على البروتين الحيواني الذي يجعل المرء يشعر بالشبع والامتلاء لفترة طويلة بعد تناوله، كما أنه يحتوي على الدهون المفيدة للجسم، ويساعد في حرق الدهون، ويمكن تناول واحدة بين الوجبات عند الشعور بالجوع. وفق “أخبار 24”.