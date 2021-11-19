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أخبار محلية > بالفيديو.. “الجمارك” تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور مخبأة داخل أنابيب
19/11/2021   5:21 م

بالفيديو.. “الجمارك” تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور مخبأة داخل أنابيب

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إحباط محاولة لتهريب كمية من الخمور، كانت مخبأة ضمن إرسالية “أنابيب حديدية” وردت إلى المملكة عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة أن فرقها عثرت على 3,612 زجاجة مخبأة داخل أنابيب حديدية، مؤكدة أنه جرى بعد إتمام عمليات الضبط التنسيق مع الشرطة لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث جرى القبض عليهم وعددهم شخصان.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتعمل في سبيل ذلك على مكافحة التهريب بكل أشكاله وأنواعه، تحقيقًا لإحدى أبرز مهامها ومرتكزاتها، وذلك بالإسهام في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات.وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910” أو عبر البريد الإلكتروني، أو الرقم الدولي 00966114208417، منوهة بأن استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد يتم بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

بالفيديو.. “الجمارك” تُحبط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور مخبأة داخل أنابيب

أخبار محلية
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