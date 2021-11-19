“هيئة العقار”: إصدار 5494 تفويضًا عقاريًا وضبط أكثر من 7 آلاف إعلانًا مخالفًا

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم (الجمعة)، ضبط 7421 إعلانا عقارياً مخالفاً لضوابط الإعلانات العقارية، وإصدار 5494 تفويضًا عقاريًا.
وأوضحت أنها عالجت أكثر من 5 آلاف إعلان من المخالفات المرصودة، في حين طبقت الإجراءات النظامية في حق المخالفات الأخرى.
وأشارت إلى أن عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري بلغ 87 نزاعاً عقارياً، بينما تلقت 1007 بلاغات عقارية.
وأفادت بأن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة بلغ 7 منصات عقارية إلكترونية، بينما بلغ عدد المستفيدين الذين سجلوا في خدمة عقاري أكثر من 23 ألف مستفيد و2552 منشأة عقارية، فضلا عن تسجيل أكثر من 13 ألف معلن عقاري، منهم 2161 منشأة، و11,4 ألف فرد.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الهيئة متابعتها تطبيق الأنظمة والقرارات والضوابط، داعية المتعاملين في القطاع العقاري إلى الإبلاغ عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
يذكر أن ضوابط الإعلانات العقارية نصت على أن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادر عن الهيئة في الإعلانات العقارية.