المملكة تحقق أرقاما قياسية في تحدي “ناسا” الدولي لتطبيقات الفضاء

حققت المملكة أرقامًا قياسية في تحدي “ناسا” الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء.
وتأهلت الفرق السعودية للتصفيات النهائية، واحتلت المملكة عدة مراكز متقدمة منها، الأولى عالمياً بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأعلى عالمياً بنسبة المشاركة بـ 16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة.
وحازت فرق المملكة بمشاريعها أعلى عدد من الفرق المرشحة لقائمة أفضل 37 مشروعاً على مستوى العالم، كما حلت المملكة الأولى عربياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعاً على مستوى العالم.
وخاضت الفرق السعودية المشاركة في التحدي فترة إعداد وسلسلة من الملتقيات والورش التدريبية التي أقامتها الهيئة، تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب.
يذكر أن فرقا متعددة تمثل المملكة في التحدي، منها “Galaxy gems” من جدة، و”Reshape” من الدمام، و”Super nova”من الطائف، و”Tweiq Hero”من الرياض، و”Sunshine” من الظهران، و”Alfaisal SpaceX ” من الرياض.
وفق “أخبار 24”.