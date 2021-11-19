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أخبار محلية > “المسند”: هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء وتستمر حتى هذا الموعد
19/11/2021   5:21 م

“المسند”: هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء وتستمر حتى هذا الموعد

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، إن في هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء خلال العام والذي سيستمر حتى مطلع شهر ديسمبر القادم.

وتوقع “المسند” أن تتشكل، اليوم (الجمعة)، سحب متفرقة قد يهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من شمالي المنطقة الشرقية، وشمالي وغربي منطقة الرياض، وشمالي الحدود الشمالية والجوف.

ورجح أن تتأثر أجزاء من مرتفعات السروات في جازان وعسير والباحة بهذه الأجواء، في حين تنشط الرياح السطحية في كل من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وغربي منطقة الرياض والقصيم. وفق “أخبار 24”.

“المسند”: هذه الأيام أبكر وقت لدخول وقت صلاتي المغرب والعشاء وتستمر حتى هذا الموعد

أخبار محلية
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