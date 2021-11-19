“الزكاة”: المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية ستطبق في 2023 .. وهذا ما سيحدث فيها

قال نائب المحافظ بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستراتيجية والتطوير، عبدالله الفنتوخ، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيتم على مرحلتين، الأولى ستبدأ اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، والثانية ستكون من مطلع يناير 2023م.
وأضاف أن المرحلة الثانية من تطبيق الفوترة الإلكترونية ستكون على دفعات، وسيحدث فيها التكامل والربط التي فيها ستصل الفواتير لمنصة “فاتورة” التابعة للهيئة.
وأضاف أن الفرق بين الفاتورة الإلكترونية والورقية يمكن تلخيصه في أنه تحويل الطريقة التقليدية لإصدار الفواتير إلى عملية إلكترونية متكاملة تسمح بمعالجة البيانات وتبادلها بطريقة منظمة، مبينا أن موثوقيتها أكبر لجميع الأطراف بما في ذلك المستهلك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الفوترة الإلكترونية مشروع وطني يساعد في محاربة التستر التجاري ويعزز عدالة المنافسة بين البائعين ولا يمكن أن ينجح إلا بتعاون الجميع.
يذكر أن ذلك جاء خلال اللقاء الافتراضي الذي أقامه مركز التواصل والمعرفة المالية بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بعنوان “الفوترة الإلكترونية وتمكين القطاع الخاص”.