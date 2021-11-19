تركي آل الشيخ: معرض السيارات يحقق مبيعات بـ15 مليون ريال في أول ساعات الافتتاح

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن تحقيق معرض الرياض للسيارات المقام ضمن فعاليات “موسم الرياض” مبيعات كبيرة خلال الساعات الأولى من افتتاحه مساء أمس (الأربعاء).
وقال آل الشيخ إن المعرض الذي افتتح في الخامسة مساء حقق في يومه الأول مبيعات بلغت 15 مليون ريال، لافتاً إلى أن المعرض يضم حلبة وعروضا مختلفة للسيارات، داعياً الجميع لزيارته.
يذكر أن المعرض يقدم فعاليات وأنشطة لعشاق وهواة السيارات، وبه جناح تراثي يضم مجموعةً تزيد على 150 سيارةً من السيارات الكلاسيكية والملكية، كما يشهد إقامة مزادات علنية عالمية. وفق “أخبار 24”.
ويضم المعرض أغلى سيارة في العالم يتراوح سعرها ما بين 200 إلى 300 مليون ريال لندرتها، وهي تعرض لأول مرة في الخليج العربي أمام الزوار لتفحصها ومشاهدة محتواها، كما يوجد عدد كبير من السيارات تعرض لأول مرة للبيع وتصل أسعارها إلى 80 مليون ريال.