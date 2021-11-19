متهور يتسبب في انقلاب مروع لسيارة تقودها مواطنة في الدمام ويهرب .. وزوجها يكشف التفاصيل

تسبب قائد سيارة متهور في انقلاب مركبة تقودها مواطنة بحي الشعلة في مدينة الدمام ومن ثم هرب رغم مشاهدته الحادث.
وأظهر مقطع فيديو وثقته إحدى الكاميرات في المكان، دخول السائق المتهور إلى الطريق الرئيسي من طريق فرعي مسرعا، وعندما حاولت المواطنة تفاديه اصطدمت بصبة خرسانية تسببت في انقلاب السيارة.
وأوضح مسفر بن حاضر زوج المواطنة في تصريحات لـ”أخبار 24“، أن زوجته بخير وخرجت من المستشفى بعد تلقيها العلاج، مبيناً بأن السيارة تعرضت لأضرار عديدة.
وأشار إلى أنه مقهور جدا من هروب المتسبب في الحادث، ورغم ذلك سيسامحه إذا تكفل بالأضرار المادية التي سببها للسيارة كون تأمينهم ضد الغير ولا يمكنهم من تصليحها.
وكشف بأن الجهات التي باشرت الحادث لم تتعرف على لوحة السيارة الهاربة ولا زال البحث جاريا عنه.