تتعرف على الوجوه والأماكن.. طبيب سعودي يتمكن من ابتكار أداة لمساعدة المكفوفين

تمكن استشاري الأذن وزراعة القوقعة، الدكتور حسن الشهري، من اختراع أداة متطورة يمكنها أن تُغني الكفيف عن استخدام العصا التقليدية.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن الجهاز يستطيع تعريف الكفيف بالبيئة المحيطة دون الحاجة إلى أشخاص آخرين، بحيث يكون قادرًا على معرفة الأماكن ومحتويات بيئتها.
وأضاف أن الاختراع يمكنه التعرف على الوجوه، حيث يستطيع التعرف على أوجه المشاهير أو الأشخاص القريبين من الكفيف، وذلك بعد تسجيلهم على الذاكرة السحابية الخاصة بالجهاز. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يزال يعمل على النموذج الأولي للاختراع الذي تم نشره نهاية سبتمبر الماضي، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من البرمجة بشكل كلي، سوف يتم طرحه بالأسواق.
فيديو | “الشهري” طبيب ينهي معاناة المكفوفين باختراع يعتمد على التقنية.. و د. حسن الشهري لـ #الإخبارية: هذا الاختراع سيجعل المكفوفين يستغنون عن العصا#برنامج_120 pic.twitter.com/WPinAMBjxq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021