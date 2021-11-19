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19/11/2021   11:22 م

بالفيديو.. مطار العلا يستقبل أول رحلة دولية

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استقبل مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا اليوم (الجمعة) أول رحلة دولية قادمة من دبي.

وأوضح وزير النقل صالح الجاسر، أن مطار العلا استوفى كافة المعايير التشغيلية وفق المتطلبات الدولية.

وأشار إلى أنه بإمكان المسافرين الدوليين الوصول مباشرة لأحد أبرز المواقع التاريخية والسياحية الفريدة في العالم.

وكانت هيئة الطيران المدني وافقت في مارس الماضي على انضمام المطار إلى قائمة مطارات المملكة الدولية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مطار العلا يستقبل أول رحلة دولية

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