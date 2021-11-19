نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 46.96 مليون.. بينها 324 ألف جرعة منشطة
19/11/2021   11:22 م

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 46.96 مليون.. بينها 324 ألف جرعة منشطة

+ = -
599

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 46,969,793 جرعة، بينها 324 ألف جرعة منشطة.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 24.48 مليون جرعة أولى، و22.16 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.7 مليون شخص.

وكشفت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 29 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

وكانت الصحة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر 2020، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي توسعت في جميع المناطق، كما أتاحت الوزارة الجرعة التنشيطية لمن أعمارهم 18 عامًا فما فوق في 20 أكتوبر 2021.

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى 46.96 مليون.. بينها 324 ألف جرعة منشطة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185568.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.