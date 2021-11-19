في اليوم العالمي​ للطفولة.. مجلس شؤون الأسرة يطلق فعاليات ملتقى الطفولة الثاني

تنطلق فعاليات ملتقى الطفولة الثاني، غداً (السبت)، بإشراف مجلس شؤون الأسرة تحت عنوان “أطفالنا والعالم الرقمي”، بهدف تعزيز جهود الحماية والرعاية التي يقدمها المجلس لفائدة الأسرة والطفولة.
ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، حيث تبذل المملكة جهوداً كبيرة في حماية الطفل من: “الإيذاء، والإهمال، والتمييز، والاستغلال”، وتسعى إلى توفير بيئة آمنة وسليمة وإيجابية للطفل تمكّنه من تنمية مهاراته، وقدراته، وحمايته نفسياً، وبدنياً.
ويُبرز الملتقى أدوار الأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وذلك في ظل التطور الرقمي السريع والتحديات والضغوطات المتسارعة التي يشكلها على الأطفال وأسرهم.
كما يستعرض الملتقى المفاهيم المتعلقة بحقوق الطفل في العالم الرقمي، والتشريعات والأنظمة والسياسات ذات الصلة، والأدوات والوسائل الأسرية المتاحة لتمكينهم من مراقبة ومساندة وحماية أطفالهم. وفق “أخبار 24”.
وتشارك بالملتقى نخبة من الخبراء والمهتمين بمجال الطفولة والعالم الرقمي من داخل وخارج المملكة، عبر جلسات حوارية متخصصة يديرها أعضاء اللجنة الاستشارية للطفولة بالمملكة.
يُشار إلى أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي تحتفل في الـ 20 من نوفمبر كل عام باليوم العالمي للطفولة، والذي احتفل به لأول مرة عام 1954م.