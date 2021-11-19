تعرف على تاريخ مواجهات بوهانج الكوري أمام الفرق السعودية

يستعد الهلال لمواجهة، الثلاثاء المقبل في الرياض، أمام فريق بوهانج ستيلرز الكوري، في نهائي دوري أبطال آسيا، لتكون بذلك المواجهة الثامنة للفريق الكوري أمام الفرق السعودية.
ولعب الفريقان 3 مرات، في حقبة ما قبل دوري أبطال آسيا، أسفرت عن فوزٍ لكل منهما وتعادل، مع تتويج الهلال بكأس السوبر الآسيوي 1997.
وتعرض بوهانج للهزيمة النسخة التالية من السوبر لمصلحة النصر، بعد تعادلين ذهابًا وعودة رجّحا كفة النصر في النهاية. وفق “أخبار 24”.
وخسر بوهانج بنتيجة 1-4 من الاتفاق، ضمن نسخة 1989 من بطولة الأندية الآسيوية.
وحقق بوهانج لقبه الوحيد، في دوري الأبطال، على حساب الكرة السعودية، حين هزَم الاتحاد 2ـ1 في نهائي 2009.