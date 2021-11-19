نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السفارة الأمريكية: نعمل على زيادة مواعيد التأشيرات.. ونعطي الأولوية لهؤلاء
19/11/2021   11:22 م

السفارة الأمريكية: نعمل على زيادة مواعيد التأشيرات.. ونعطي الأولوية لهؤلاء

+ = -
716

استعرض المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية بالرياض، محمد البرغوثي، بعض ملامح تطور العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل عام فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات السفر بشكل عام، والتبادل التعليمي على وجه الخصوص.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن التبادل التعليمي يعد أحد الأعمدة الأساسية في العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تحرص دومًا على وصول الطلاب المبتعثين إلى الجامعات والمعاهد التعليمية في أسرع وقت. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن القنصلية الأمريكية تعطي الأولوية في إعطاء التأشيرات للدراسة والحالات الصحية الطارئة، بالإضافة إلى تأشيرات العمل الطارئة، مشيرًا إلى أن السفارة الأمريكية تعمل على زيادة مواعيد استخراج التأشيرات بطريقة آمنة وفعالة.

السفارة الأمريكية: نعمل على زيادة مواعيد التأشيرات.. ونعطي الأولوية لهؤلاء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185572.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.