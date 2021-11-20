بالفيديو.. محامٍ يوضح الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

أوضح المحامي حمود الناجم، أن هناك حالات استثنى فيها النظام تنفيذ الحجز على أموال وممتلكات المدين؛ لضمان عدم وقوع ضرر على أسرته.
وبيّن الناجم في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن الحالات المُستثناة تتضمن الأموال المملوكة للدولة، ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه، وكذلك ما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.
ولفت إلى أن اللائحة أعطت تقديراً لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك يوجد به إفصاح وتحرٍ وتدقيق لضمان عدم مماطلة المدين وحفظ حق الدائن. وفق “أخبار 24”.
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ومحامٍ لـ #نشرة_النهار:
اللائحة أعطت تقديرا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن #الإخبارية pic.twitter.com/0VL2zFll8q
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021