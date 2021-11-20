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أخبار محلية > بالفيديو.. محامٍ يوضح الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين
20/11/2021   10:01 ص

بالفيديو.. محامٍ يوضح الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

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أوضح المحامي حمود الناجم، أن هناك حالات استثنى فيها النظام تنفيذ الحجز على أموال وممتلكات المدين؛ لضمان عدم وقوع ضرر على أسرته.

وبيّن الناجم في لقاء على قناة “الإخبارية”، أن الحالات المُستثناة تتضمن الأموال المملوكة للدولة، ووسيلة النقل والسكن الذي يسكنه، وكذلك ما يستلزم مهنته وأموره الشخصية.

ولفت إلى أن اللائحة أعطت تقديراً لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ، مشيراً إلى أن ذلك يوجد به إفصاح وتحرٍ وتدقيق لضمان عدم مماطلة المدين وحفظ حق الدائن. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محامٍ يوضح الحالات التي استثنى النظام فيها تنفيذ الحجز على المدين

أخبار محلية
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