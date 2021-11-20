“الأرصاد”: الأجواء لاتزال خريفية.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم (الجمعة)، مستجدات حالة الطقس في المملكة خلال الفترة الحالية.
وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أن المملكة لا تزال تشهد أجواءً خريفية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض بمعدلات درجات الحرارة بالمملكة خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن هناك تنسيقًا متبادلًا بين المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني، للتعامل ميدنيًا مع الظواهر الجوية المختلفة، وبالأخص سقوط الأمطار. وفق “أخبار 24”.
فيديو | المتحدث الرسمي للأرصاد: مازلنا في أجواء الخريف وهناك انخفاض لمعدلات درجة الحرارة في مناطق #المملكة خلال الأيام القادمة #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/f27pbkHrWm
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 19, 2021