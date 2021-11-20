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أخبار محلية > “الأرصاد”: الأجواء لاتزال خريفية.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
20/11/2021   10:01 ص

“الأرصاد”: الأجواء لاتزال خريفية.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

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استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، اليوم (الجمعة)، مستجدات حالة الطقس في المملكة خلال الفترة الحالية.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة التاسعة” على قناة الإخبارية، أن المملكة لا تزال تشهد أجواءً خريفية، مشيرًا إلى أن هناك انخفاض بمعدلات درجات الحرارة بالمملكة خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن هناك تنسيقًا متبادلًا بين المركز الوطني للأرصاد والمديرية العامة للدفاع المدني، للتعامل ميدنيًا مع الظواهر الجوية المختلفة، وبالأخص سقوط الأمطار. وفق “أخبار 24”.

 

“الأرصاد”: الأجواء لاتزال خريفية.. وتوقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أخبار محلية
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