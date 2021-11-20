في مباراة مثيرة.. حرس الحدود والأمن العام إلى نصف نهائي بطولة ⁧‫وزارة الداخلية (صور)

تأهل فريقا حرس الحدود والأمن العام إلى الدور نصف النهائي عن مجموعتهما الأولى في منافسات بطولة وزارة الداخلية الـ (11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض.
وكان فريق حرس الحدود قد فاز امس الجمعة على فريق الأمن العام بهدف دون رد في مباراة مثيرة وحسم أمر صدارة المجموعة الأولى لمصلحته بـ(٧) نقاط، وحلّ الأمن العام ثانيًا بـ(٦) نقاط، وفي المباراة الثانية تغلب فريق الدفاع المدني على فريق الجوازات.
وتختتم اليوم السبت مباريات الدور الأول من البطولة بلقاءين يحددان الفريقين المتأهلين للدور نصف النهائي عن المجموعة الثانية حيث يتواجه فريقا مكافحة المخدرات و المديرية العامة للسجون في المباراة الأولى، وفي المباراة الثانية يلتقي فريقا أمن المنشآت والكلية الأمنية.