القبض على مقيم نفذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، من القبض على مقيم من الجنسية السورية تورط مع آخر خارج المملكة في عمليات نصب واحتيال.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية، أن الجاني مكن أحد مواطنيه من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة يتواصل من خلالها مع ضحاياه.
وأضافت أن الجاني مخالف لنظام الإقامة ومتغيّب عن العمل، كما ضبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.