شائعة مغرضة.. رئيس “هيئة الترفيه” يعلق على مزاعم إهدائه سيارة فارهة لأحد الفنانين

وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، ما تم تداوله حول إهدائه سيارة فارهة لأحد الفنانين، بالشائعة المغرضة والكذب المتعمد.
وقال آل الشيخ، إن البعض نشر مقطعًا يزعم فيه أنه قام بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات، لافتاً إلى أنه عادة لا يرد على تلك الشائعات المغرضة.
وأكد آل الشيخ أنه نظرًا للكذب المتعمد في المقطع، فإنه سيقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره. وفق “أخبار 24”.
نشر البعض مقطعًا يزعم فيه أنني قمت بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات! بالعادة لا أرد على الشائعات المغرضة ولكن نظرًا للكذب المتعمد بذلك فسأقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره!
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 20, 2021