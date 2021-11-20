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أخبار محلية > شائعة مغرضة.. رئيس “هيئة الترفيه” يعلق على مزاعم إهدائه سيارة فارهة لأحد الفنانين
20/11/2021   3:29 م

شائعة مغرضة.. رئيس “هيئة الترفيه” يعلق على مزاعم إهدائه سيارة فارهة لأحد الفنانين

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وصف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، ما تم تداوله حول إهدائه سيارة فارهة لأحد الفنانين، بالشائعة المغرضة والكذب المتعمد.

وقال آل الشيخ، إن البعض نشر مقطعًا يزعم فيه أنه قام بتقديم هدية سيارة لأحد الفنانين بملايين الريالات، لافتاً إلى أنه عادة لا يرد على تلك الشائعات المغرضة.

وأكد آل الشيخ أنه نظرًا للكذب المتعمد في المقطع، فإنه سيقوم بتقديم شكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره. وفق “أخبار 24”.

شائعة مغرضة.. رئيس “هيئة الترفيه” يعلق على مزاعم إهدائه سيارة فارهة لأحد الفنانين

أخبار محلية
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