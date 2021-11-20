الإعلان عن تحالف ثلاثي لتطوير 580 فيلا جديدة في ضاحية “الجوان” بالرياض

أعلنت 3 مجموعات عقارية سعودية، تشكيل تحالف بينها لتنفيذ مشروع سكني جديد في ضاحية “الجوان” في شمال مدينة الرياض، والتي تطورها الشركة الوطنية للإسكان.
ويضم التحالف العقاري، شركات العثمان والتميمي والقباني، تحت مظلة شركة تلال العقارية، ويستهدف مشروعها المشترك الذي تم التوقيع عليه مؤخراً مع الشركة الوطنية للإسكان؛ توفير 580 فيلا وتاون هاوس على مساحة تقدر بنحو 300 ألف م2.
وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أن التحالف بين الشركات الثلاث يهدف إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية لرفع نسبة التملك السكني للأسر. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن التحالفات بين شركات التطوير العقاري يُعد نموذج عمل متقدمًا أثبت جدارته في كثير من المشاريع على مستوى العالم، حيث تُسهم في توحيد القوى الاستثمارية ورؤوس الأموال للخروج بأفضل الحلول العقارية وتوفير الخيارات المتنوعة من الوحدات السكنية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة تلال، عبدالرحمن البسام، إن المشروع هو باكورة أعمال التحالف التطويرية ويهدف للمساهمة في توفير الخيارات السكنية المتنوعة وزيادة المعروض السكني المناسب لتطلعات الأسر.