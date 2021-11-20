بعضها يستدعي التوجه للطبيب فوراً.. أسباب آلام الركبة المفاجئة

أحيانًا قد تباغت الشخص آلام مفاجئة في الركبة، عند ممارسة الأنشطة اليومية، وهو الألم الذي يعتقد الأشخاص أنه من جراء التعب وليس له سبب مباشر، أو غير مرتبط بمشكلة صحية ما، لكن هذا الألم غالبًا ما تكون له أسباب صحية يستدعي بعضها طلب العناية الطبية فورًا، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز أسباب آلام الركبة المفاجئة.
ركبة العداء
من الإصابات الأكثر شيوعًا لدى البالغين، الإصابة بركبة العداء، ومن أبرز أعراضها ظهور صوت طحن أو طقطقة في الركبتين وخفقان حولها.
الكسر
يمكن أن تتسبب بعض الكسور بالشعور في ألم مفاجئ بالركبة، ككسر عظمة الهضبة الظنبوبية، وكسر الجزء السفلي من الفخذ والرضفة، وهي الأعراض التي تتشابه لحد كبير، وتتضمن حدوث تورم وألم حاد وفقدان القدرة على الحركة.
الرباط المشقوق
وتعتبر الإصابة بالرباط المشقوق، بين الإصابات التي يتعرض لها الرياضيون على وجه الخصوص، وأبرزهم ممارسو كرة القدم أو كرة التنس، فعند تمدد القدم قد تتعرض أربطة الركبة للتمزق، وهو ما ينتج عنه آلام شديدة في الركبة والتورم وظهور صوت طقطقة فور الإصابة.
التهاب الأوتار
مع كثرة المشي أو الجري، يمكن أن يرتكب الأشخاص حركات خاطئة تؤثر على الركبة وتسبب التهاب أحد الأوتار المهمة وبينها وتر الرضفة، ومن أعراضه التورم والشعور بالانزعاج والألم الخفيف.
التهاب المفاصل
يمكن أن يشير ألم الركبة المفاجئ، إلى التهاب المفاصل، الذي يؤثر على الركبتين، ومن الممكن أن يصيب هذا الألم ركبة واحدة، وبين أعراضه الألم والتهاب الركبة.
الالتهاب الكيسي
قد تتعرض الأكياس الموجودة بين المفاصل وحول الركبتين للالتهاب، وهو ما يحدث نتيجة بعض العادات الخاطئة، مثل ثني الركبتين بشكل متكرر، أو نزيف مفاجئ في الكيس، ما يؤدي ذلك إلى المعاناة من بعض الأعراض، وهي ألم حاد في إحدى الركبتين أو كلتيهما، وتورم في إحدى الركبتين أو كلتيهما.
تمزق الغضروف المفصلي
يتسبب ثني الركبة بالقوة في تمزق الغضروف المفصلي، وهو ما يصاحبه ألم حاد وصوت طقطقة يتبعه تورم للركبة.
النقرس
يؤدي تراكم حمض اليوريك في الجسم إلى الإصابة بالنقرس، وعادًة ما يؤثر على القدمين، لكن تركه دون علاج يجعل الضرر الناتج عنه يمتد إلى الركبتين، ومن أبرز الأعراض، الشعور بألم شديد، والتورم.
التهاب المفاصل الإنتاني
يعرف التهاب المفاصل الإنتاني أو التهاب المفاصل المعدي، عند تلوث السائل الموجود في مفصل الركبة، ومن أعراضه ألم حاد ومفاجئ في الركبة (قدم واحدة)، وتعتمد طرق العلاج على سبب الإصابة وتتنوع بين العلاج الطبيعي والأدوية المضادة للالتهابات، وقد تصل إلى استبدال الركبة. وفق “أخبار 24”.
وعلى كلٍّ ينبغي طلب المساعدة الطبية عند الإحساس بألم متواصل في الركبة، وترك الطبيب يقرر وضع حالتك بالضبط عن طريق الفحوص والأشعة.