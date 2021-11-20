“الداخلية”: ضبط نحو 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

قالت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، إنه تم ضبط نحو 14 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 11-17 نوفمبر الجاري أسفرت عن ضبط 13906 مخالفين، منهم 6597 مخالفًا لنظام الإقامة، و5775 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و1534 مخالفًا لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 356 شخصًا، 54% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، لافتة إلى أنه تم ضبط 34 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط 14 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وذكرت أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ 86952 وافداً مخالفًا، منهم 78650 رجلاً، و8302 امرأة، فيما تم إحالة 73393 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2239 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11671 مخالفًا.
وفق “أخبار 24”.