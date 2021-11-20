بالفيديو والصور.. النصر يسقط في فخ التعادل أمام الرائد بالدوري

سقط فريق النصر في فخ التعادل أمام نظيره الرائد، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 12 لدوري المحترفين.
وسجل هدفي النصر كل من تاليسكا في الدقيقة 24 و علي لاجامي في الدقيقة 45+3، بينما جاء هدفا الرائد عن طريق كريم البركاوي في الدقيقة 5، وايدير في الدقيقة 38.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الرائد إلى 18 نقطة في المركز الخامس.
أحداث المباراة
وسجل كريم البركاوي الهدف الأول لفريق الرائد في الدقيقة 5 مستغلا خطأ من دفاع النصر، ليسدد الكرة في الشباك.
وحاول الكاميروني أبو بكر فينسينت استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 14، لكن تسديدته مرت أعلى عارضة مرمى فريق الرائد.
وتمكن البرازيلي تاليسكا من إدراك التعادل لفريق النصر في الدقيقة 24 بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح فريقه سددها في يد الحارس لتعود له مجددا ليسكنها في الشباك.
وشهدت الدقيقة 34 إجراء المدير الفني للرائد ماشين تبديل بدخول عبدالله الفهد بدلا من اللاعب عقيل الصحبي.
وعاد الرائد للتقدم مجددا في الدقيقة 38، بعدما سجل اللاعب ايدير الهدف الثاني مستغلا تمريرة من اللاعب أحمد الزين.
وأدرك اللاعب علي لاجامي التعادل لفريق النصر في الدقيقة 45+3، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم بدفاع الرائد وتحول اتجاهها نحو الشباك. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 62، قرر مدرب النصر الدفع بالمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بدلا من فينسينت أبو بكر، لزيادة فاعلية هجوم الفريق، أعقبه دخول مشاريبوف بدلا من اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 67.
وكاد تاليسكا يسجل هدفا رائعا لفريق النصر في الدقيقة 63، بعد عرضية من خالد الغنام، لكن اللاعب البرازيلي فشل في تسديدها بشكل ناجح نحو الشباك.
وفي الدقيقة 86 سدد اللاعب سامي النجعة تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس الرائد تصدى لها ببراعة.
ودخل 3 لاعبين في تشكيل النصر مع حلول الدقيقة 74، وهم سامي النجعي، علي الحسن، وأيمن يحيى بدلا من عبد المجيد الصليهم، وعبدالفتاح عسيري، ومشاريبوف.
هدددددف!⚽️
د5′ الهدف الأول لـ الرائد عن طريق كريم البركاوي
النصر 0 × 1 الرائد#النصر_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/NR0PCJIjsg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 20, 2021
هدددددف!⚽️
د24′ هدف التعادل لـ النصر عن طريق تاليسكا
النصر 1 × 1 الرائد
#النصر_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/2ieW4MFaR8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 20, 2021
هدددددف!⚽️
د38′ الهدف الثاني لـ الرائد عن طريق ايدير لوبيز
النصر 1 × 2 الرائد#النصر_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/vyQmtNqh28
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 20, 2021
هدددددف!⚽️
د45+3′ هدف التعادل لـ النصر عن طريق علي لاجامي
النصر 2 × 2 الرائد#النصر_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/nauMHoZkKQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 20, 2021