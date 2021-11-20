نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “حماية المستهلك”: هذا ما يجب فعله لتجنب الاحتيال المالي عند الشراء من المواقع الإلكترونية
20/11/2021   10:23 م

“حماية المستهلك”: هذا ما يجب فعله لتجنب الاحتيال المالي عند الشراء من المواقع الإلكترونية

+ = -
625

قدَّم مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، مجموعة من النصائح للمستهلكين عند الشراء من المواقع الإلكترونية لتجنب عمليات الاحتيال المالي.

وأوضح، خلال برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن اتباع المستهلك لأسلوب آمن وذكي عند الشراء من المواقع الإلكترونية خارج المملكة يساعد في تجنيبه الوقوع في شباك عمليات الاحتيال المالي.

وأضاف أن على المستهلك التأكد من سلامة الموقع ومراجعة التقييمات الخاصة بالمستهلكين، مشيرًا إلى أهمية التأكد من عدم وجود هذه المواقع ضمن قائمة المواقع المخالفة في موقع الاحتيال المالي “سكام”. وفق “أخبار 24”.

“حماية المستهلك”: هذا ما يجب فعله لتجنب الاحتيال المالي عند الشراء من المواقع الإلكترونية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185710.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.