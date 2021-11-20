“حماية المستهلك”: هذا ما يجب فعله لتجنب الاحتيال المالي عند الشراء من المواقع الإلكترونية

قدَّم مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بجمعية حماية المستهلك، مجموعة من النصائح للمستهلكين عند الشراء من المواقع الإلكترونية لتجنب عمليات الاحتيال المالي.
وأوضح، خلال برنامج “120” على قناة الإخبارية، أن اتباع المستهلك لأسلوب آمن وذكي عند الشراء من المواقع الإلكترونية خارج المملكة يساعد في تجنيبه الوقوع في شباك عمليات الاحتيال المالي.
وأضاف أن على المستهلك التأكد من سلامة الموقع ومراجعة التقييمات الخاصة بالمستهلكين، مشيرًا إلى أهمية التأكد من عدم وجود هذه المواقع ضمن قائمة المواقع المخالفة في موقع الاحتيال المالي “سكام”. وفق “أخبار 24”.
مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة لقناة الإخبارية: ننصح المستهلكين عند الشراء من المواقع الإلكترونية بالتأكد من عدم وجودها ضمن قائمة المواقع المخالفة في موقع #الاحتيال_المالي #سكام
للدخول إلى رابط الموقع:https://t.co/Nz3lLwFx0h@alekhbariyatv pic.twitter.com/RMpmIHhKR2
— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) November 20, 2021