مع تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور.. هذه آلية احتساب المعاش وشروط استحقاقه

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية احتساب المعاش وشروط استحقاقه في نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي أعلنت اليوم السبت عن تفعيله.
وأوضحت أن آلية احتساب المعاش تكون بتحديد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة (الدخل الشهري)، ومن ثم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة).
وأضافت أنه بعد ذلك يقارن المجموع (الدخل المحتسب) بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقاً للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة (وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة).
وبينت أن شروط الاستحقاق تنص على أن يستفيد من المعاش كل مستحق سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة، ويُستثنى من شرط الجنسية 3 فئات؛ الأولى زوجة السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهن أبناء سعوديون، على أن تقيم المرأة وأبناؤها إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول.
وأشارت إلى أن الاستثناء الثاني يشمل أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي على أن تكون إقامتهم إقامة دائمة في المملكة مع توفر إقامة سارية المفعول وإثبات زواج المرأة بمستند رسمي، فيما يتضمن الاستثناء الثالث الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، على أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور اليوم لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.
وفق “أخبار 24”.