“الحج والعمرة”: تخصيص الدور الأول لطواف غير المعتمرين.. وإضافة أيقونة لذلك في “اعتمرنا” و”توكلنا”

كشف قائد القوات الخاصة للأمن والعمرة، اللواء محمد البسامي، اليوم (السبت)، عن بعض التحديثات التي تنظم الطواف في المسجد الحرام.
وأكد في مداخلة ببرنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أنه سوف يتم تخصيص الدور الأول لطواف غير المعتمرين، كما أوضح أنه سوف يتم إتاحة الطواف في غير أوقات الصلوات في الفترة الصباحية والمسائية.
وأشار إلى أنه سوف يتم إضافة أيقونة طواف في تطبيق “اعتمرنا” و”توكلنا”، بما يمكن الراغبين بالطواف في غير أوقات الصلوات من التعرف على أوقات الطواف المحددة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #مكة_المكرمة:
إضافة أيقونة “طواف” في تطبيقي #اعتمرنا و #توكلنا.. وتخصيص الدور الأول للطواف لغير المعتمرين وسيتاح الطواف في غير أوقات الصلوات في الفترة الصباحية والمسائية#نشرة_النهار pic.twitter.com/e7rVNpHHiG
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2021