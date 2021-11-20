“سكني”: أكثر من 52 ألف أسرة استفادت من “البناء الذاتي” حتى أكتوبر 2021

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني أكثر من 52 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أكتوبر 2021، ضمن أكثر من 175 ألف أسرة أعلن “سكني” عن استفادتها، منها نحو 150 ألف أسرة سكنت منازلها حتى أكتوبر الماضي.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك مستفيديه من الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.
ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق. وفق “أخبار 24”.
ويوفّر “سكني” خدمات متنوعة لمستفيدي خيار “البناء الذاتي” تتيح لهم اختيار “التصاميم الهندسية” التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية، بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”، و”التصميم الداخلي”.
كما يستعرض موقع وتطبيق “سكني” 107 مشروعات سكنية تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 146 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في غالبية مدن ومحافظات المملكة، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً.