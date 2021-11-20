قد يصيب الرجال أيضًا.. “اكتئاب ما بعد الولادة” أسبابه وأعراضه

تصاب بعض السيدات بعد إنجاب أطفالهن باكتئاب ما بعد الولادة، ولا يقتصر هذا المرض النفسي على السيدات فقط، بل قد يمتد لأزواجهن، إلا أن معظمنا لم يسمع عنه من قبل.
ويرجع سبب ذلك إلى عدم ميل الرجال للحديث عن مشكلاتهم، لذا فأعراضه لدى الأزواج لا تزال غير شائعة بالدرجة نفسها مقارنة بالاكتئاب الذي تصاب به السيدات، ووفقا لـ”ديلي ميديكال” و”مايو كلينك” المعنيين بالشؤون الصحية، فإن هذا المرض النفسي له أعراض، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:
إحصائيات
أثبتت الدراسات أن واحدًا من كل 10 رجال يصابون باكتئاب ما بعد الإنجاب، خاصة إن كانت هذه التجربة هي التجربة الأولى، ويعد هذا الاكتئاب مختلفًا عما تصاب به النساء، والذي قد يحدث لهن نتيجة للتغيرات الهرمونية.
لماذا يصاب الرجال بالاكتئاب بعد الإنجاب؟
من بين أسباب إصابة الرجال باكتئاب ما بعد الولادة، عدم الحصول على القدر الكافي من النوم، إضافة لزيادة الأعباء المادية لوجود طفل جديد، وعدم وجود دعم كافٍ من الآخرين، والإحساس بالاستبعاد نتيجة لاهتمام الزوجة بالمولود الجديد، وقد يضاعف فرص الإصابة بهذا المرض وجود تاريخ مرضي للإصابة بالاكتئاب في عائلة الزوج.
أبرز الأعراض
يمكن ألا تظهر الأعراض جميعها في وقت واحد، ومنها الشعور المستمر بالإحباط، والانفعال والغضب الزائد، والسلوك العنيف غير المعتاد، وفقدان الشهية، والانعزال عن العائلة والأصدقاء، وفقدان الرغبة في التواصل مع الآخرين، وزيادة أو نقص ملحوظ في الوزن، والإحساس بالذنب وبعدم الجدوى، والنوم الزائد عن المعدل الطبيعي، وإدمان العمل.
كما تشمل الأعراض إضافة للتهور والميل إلى المخاطرة، الإحساس بمتاعب جسدية متواصلة، كالصداع ومشكلات الهضم وآلام المعدة، وفقدان الطاقة والإحساس المستمر بالتعب، وفقدان الرغبة والمتعة في العمل، وممارسة الهوايات، وحتى ممارسة العلاقة الحميمة، وأخيرًا قد يصل الأمر إلى التفكير في الانتحار والموت.
كيف نتغلب على هذا الاكتئاب؟
من المهم مساعدة الزوج على الخروج من هذا الاكتئاب، ويمكن للزوجة أن تلعب دورًا في هذا الأمر، من خلال مشاركة زوجها تفاصيل حياة المولود الجديد، كأن تطلب منه مساعدتها في العناية بالطفل أو تحميمه، أو اصطحابه في نزهة قصيرة حول المنزل. وفق “أخبار 24”.
وستساهم هذه الطريقة في مساعدته على التأقلم مع فكرة وجود الطفل وخلق ترابط بينهما، كما يجب تشجيع الزوج على تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة، وإن لم تنجح هذه الطريقة فيفضل استشارة الطبيب.