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أخبار محلية > مختص يوضح الفرق بين “البهاق” و”البرص”.. ومدى إمكانية انتقالهما باللمس
21/11/2021   6:56 ص

مختص يوضح الفرق بين “البهاق” و”البرص”.. ومدى إمكانية انتقالهما باللمس

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أوضح استشاري الجراحة الجلدية والليزر، الدكتور عمرو عبدالجبار، الفرق بين مرضي البرص والبهاق، ومدى إمكانية انتقالهما للشخص في حالة لمسه المُصاب.

وقال عبدالجبار خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن “البهاق” حالة مرضية مكتسبة وتعود لسبب مناعي يكوّن فيه الجلد مناعة ذاتية ضد الخلايا الصبغية، وأما البرص فهو ينتج عن مشكلة بجينات الشخص بحيث يولد وليس لديه خلايا صبغية نشطة.

ولفت إلى أن “البرص” و”البهاق” لا ينتقلان من المُصاب باللمس إلى الآخرين كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن مرضى البهاق لديهم معاناة نفسية كبيرة بسبب تعامل الآخرين معهم. وفق “أخبار 24”.

 

مختص يوضح الفرق بين “البهاق” و”البرص”.. ومدى إمكانية انتقالهما باللمس

أخبار محلية
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