استشاري: 50% من حالات العقم تكون للرجال.. و10% منها بسبب تعاطي الهرمونات

قال استشاري العقم وأمراض الذكورة، الدكتور خالد الربيعة، إن 50% من حالات العقم التي تُراجع العيادات المُختصة تكون للرجال.
وأضاف الربيعة خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، أن 10% من حالات العقم التي تحدث بين الرجال تكون بسبب تعاطي الهرمونات خاصة بين الرياضيين.
ونوه إلى أن فترة علاج العقم تصل عند غالبية المُصابين إلى 6 شهور، لكن بعض من يعانون العقم لا يستجيبون للعلاج ويكون العقم لديهم دائماً.
فيديو | استشاري العقم لـ #الإخبارية: 10٪ من حالات العقم بين الرجال بسبب تعاطي الرياضيين للهرمونات#برنامج_120 pic.twitter.com/2BvtwLjWXg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2021
وفق “أخبار 24”.