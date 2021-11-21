نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشاري: 50% من حالات العقم تكون للرجال.. و10% منها بسبب تعاطي الهرمونات
21/11/2021   6:56 ص

استشاري: 50% من حالات العقم تكون للرجال.. و10% منها بسبب تعاطي الهرمونات

+ = -
976

قال استشاري العقم وأمراض الذكورة، الدكتور خالد الربيعة، إن 50% من حالات العقم التي تُراجع العيادات المُختصة تكون للرجال.

وأضاف الربيعة خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، أن 10% من حالات العقم التي تحدث بين الرجال تكون بسبب تعاطي الهرمونات خاصة بين الرياضيين.

ونوه إلى أن فترة علاج العقم تصل عند غالبية المُصابين إلى 6 شهور، لكن بعض من يعانون العقم لا يستجيبون للعلاج ويكون العقم لديهم دائماً.

وفق “أخبار 24”.

استشاري: 50% من حالات العقم تكون للرجال.. و10% منها بسبب تعاطي الهرمونات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885185756.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.