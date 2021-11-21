“الموارد والتنمية الاجتماعية” تجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، ردوداً على أبرز الأسئلة الشائعة عن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي أعلنت الوزارة اليوم عن تفعيله.
وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية النظام المطور، ودعت المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور من اليوم السبت.
ومن بين الأسئلة التي أجابت عنها الوزارة:
– هل التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يؤثر على استحقاق معاش الضمان السابق؟
– لا يؤثر ويستمر التسجيل حتى منتصف عام 2022م.
– ما مدة دراسة الطلب في الضمان الاجتماعي المطور؟
– سيجري تقييم الطلب خلال 20 يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطلب على أن يتم الانتهاء من تقييم الاستحقاق الأولي خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
– لماذا تتم إضافتي مع عائل وأنا مطلقة خلافاً للنظام السابق؟
– نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر للأسرة التي توجد في ذات المسكن، وعليه فإن المسكن هو أحد أهم أركان تعريف الأسرة، والذي يُحتسب على أساسه الدخل والمعاش.
– من هم التابعون الذين يمكن لمقدم الطلب إضافتهم أثناء التسجيل؟
– كل فرد يندرج تحت مسؤولية العائل ونفقته ويقيمون في مسكن واحد، ويُستثنى من شرط المسكن الطالب الذي يتراوح عمره بين 18-25 عاماً، ويقيم لغرض الدراسة في مسكن منفصل عن مسكن أسرته.
– ما الدخل الذي يجب أن أفصح عنه؟
– كافة أنواع الدخل للأسرة، بما فيها الممتلكات والأصول والثروة.
– لدي أكثر من زوجة لكن في منازل منفصلة فكيف أتقدم بطلب؟
– إذا كان للعائل أكثر من أسرة، فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً وفقا لما تحدده اللائحة.
– ما الممتلكات التي يجب الإفصاح عنها؟
– يجب الإفصاح عن جميع الممتلكات سواءً كان لها عوائد مالية أو لا.
– كيف سيتم التعامل مع الفئات الحالية المستحقة للمعاش إذا كانت غير مستحقة بحسب النظام المطور؟
– اتسم النظام المطور بالمرونة لتحديد دائرة الاحتياج بناء على آلية احتساب عادلة تتفهم احتياجات وتغيرات المستحقين بما يتوفر للضمان الاجتماعي من موارد، حيث إننا ملتزمون لمستحقي الضمان الاجتماعي مع مراعاة الالتزام الأشد لأموال الزكاة، وعليه فقد وضعت الوزارة خطة انتقالية لنقل المستحقين من النظام السابق إلى النظام المطور في حال استحقاقهم.
– ما آلية تقييم حالة المستحقين؟
– يتم التقييم بناءً على:
1- التحقق من بيانات مقدم الطلب المستقل أو الأسرة – حسب الحالة – عن طريق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.
2- زيارة المسكن بعد اكتمال وصحة البيانات الأولية المقدمة على النظام الإلكتروني.
3- دراسة الحالة بناء على البيانات التي تم جمعها.
4- إبلاغ مقدم الطلب بالقرار إما بقبول الطلب أو رفضه مع ذكر السبب خلال 20 يوماً من تقديم الطلب.
– هل حساب المواطن وحافز يؤثران على الاستحقاق لمعاش الضمان؟
– نعم ويعتبران من الدخل الغير مكتسب.
– هل قيمة المعاش متغيرة؟ وما العوامل المؤثرة عليه؟
– قد تتغير قيمة الدعم بناء على العوامل التالية:
1 -عدد المعالين.
2 -إجمالي الدخل المحتسب.
3 -الأصول المملوكة.
4 -النفقات.
– هل سيشمل المعاش الأبناء إذا كانوا خارج مقر سكن العائل؟
– يُصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن يقيمون بشكل دائم في مسكن واحد فقط كشرط أساسي للاستفادة من المعاش، ولا يتم احتساب من يقيمون خارج مسكن العائل، أو يقيمون فيه بشكل مؤقت. وفق “أخبار 24”.
– لماذا تعتمد شروط الاستحقاق واستمرارية صرف المعاش على البحث عن عمل؟
– يهدف نظام الضمان الاجتماعي لدعم المستحقين وتحويلهم من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين، من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل لتحسين مستواهم المعيشي.