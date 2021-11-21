قبل نهائي أبطال آسيا 2021.. أبرز 5 لاعبين كوريين ارتدوا قميص الهلال

يستعد نادي الهلال، لمواجهة بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وتقام المباراة بحضور جماهيري كامل على استاد الملك فهد، وذلك عند الساعة 7:00 مساء، حيث صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على حضور الجماهير للمباراة مع تطبيق بروتوكولات الصحة والسلامة.
ونسلط الضوء في السطور التالية، على تاريخ اللاعبين الكوريين الجنوبيين الذين لعبوا بقميص الهلال، وحققوا فيه العديد من النجاحات.
وكان المدافع جانغ هيون سوو، أول لاعب كوري جنوبي يفوز بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال، ويتطلع يوم الثلاثاء المقبل، لأن يصبح ثاني لاعب من كوريا الجنوبية يواجه فريقاً من بلده بقميص مثل المملكة.
– سيول كي هيون
كان المهاجم سيول كي هيون أول لاعب من كوريا الجنوبية ينضم إلى نادي الهلال، وكان قبل ذلك أمضى معظم مسيرته في الملاعب الأوروبية، ثم انضم لممثل المملكة في شهر يناير 2009 على سبيل الإعارة قادماً من فولهام الإنجليزي.
وفي تلك الفترة كان الهلال يمر بفترة عدم استقرار، حيث تناوب على تدريبه ثلاثة مدربين في النصف الثاني من موسم 2008-2009، ولم يتمكن اللاعب سيول من تحقيق النجاح، حيث سجل هدفاً واحداً فقط خلال مباراة قبل نهائي كأس الملك أمام الشباب.
بعد ذلك خاض اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً مشاركته الأولى مع الهلال في دوري أبطال آسيا، وشارك كبديل في المباراة التي تعادل فيها الفريق مع سابا باتري 1-1 في دور المجموعات، ثم خاض 90 دقيقة في المباراة الثانية مع ذات الفريق وكذلك في المباراة التي فاز فيها الهلال على شباب الأهلي الإماراتي 2-1، وجلس على مقاعد الاحتياط في مباراة دور الـ16 التي خسرها الهلال بفارق ركلات الترجيح أمام أم صلال القطري.
– لي يونغ-بيو
وعاد الهلال ليجرب حظه من جديد مع اللاعبين القادمين من كوريا الجنوبية، حيث تعاقد في صيف عام 2009 مع لي يونغ-بيو الذي أمضى أيضاً معظم مسيرته في أوروبا، ولكن على مستوى أعلى من مواطنه سيول.
وكان لي ساهم في تأهل كوريا الجنوبية إلى قبل نهائي كأس العالم 2002، ثم انتقل للعب في هولندا حيث حقق شهرة كبيرة إلى جانب مواطنه بارك جي-سونغ في نادي آيندهوفن، وساهم اللاعبان في تأهل الفريق إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.
بعد ذلك حصل لي على عرض مميز من أجل الانتقال إلى إنكلترا، حيث لعب مع توتنهام هوتسبر لمدة ثلاث مواسم، قبل أن يحط الرحال في المانيا مع بوروسيا دورتموند لمدة موسم.
وعاد لي يونغ-بيو إلى قارة آسيا من خلال نادي الهلال، حيث حقق النجاح في موسمه الأول، ليتم تجديد العقد لموسم 2010-2011 ليساهم في بلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2010 والفوز بلقب الدوري المحلي مرتين على التوالي، وبعد ذلك انتقل للعب مع نادي فانكوفر وايتكابز الكندي.
– يوو بيونغ سوو
مرة أخرى تعاقد الهلال مع لاعب كوري جديد مباشرة بعد رحيل آخر، وكان التعاقد هذه المرة مع يوو بيونغ-سوو في صيف عام 2011.
وعلى عكس اللاعبين السابقين، جاء انضمام يوو في عمر شاب، حيث كان يبلغ من العمر 23 عاماً، وقد بات حينها أول لاعب كوري مع الهلال يخوض مواجهة مع فريق من كوريا الجنوبية، وذلك في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2012، عندما خسر الهلال أمام أولسان هيونداي بواقع 0-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
ورغم أنه لم ينجح في الفوز بلقب الدوري مع الهلال، إلا أنه ساهم في الفوز مرتين بلقب كأس ولي العهد، ولكن أبرز إنجاز له كان تسجيل 4 أهداف في المباراة التي فاز فيها الهلال على بني ياس الإماراتي 7-1 في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2012، حيث يعتبر اللاعب الأجنبي الوحيد في نادي الهلال الذي سجل 4 أهداف بمباراة واحدة في البطولة القارية.
وغادر يوو نادي الهلال في صيف عام 2013، حيث انتقل إلى نادي روستوف الروسي.
– كواك تاي هوي
كان كواك تاي-هوي توج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2012، وقد انتقل للعب في المملكة في شهر يناير 2013 عندما انضم إلى نادي الشباب، قبل أن ينتقل في العام التالي إلى نادي الهلال.
وفرض كواك حضوره مباشرة مع نادي الهلال، حيث عمل شراكة ناجحة مع البرازيلي ديغاو في قلب الدفاع، لينجح الهلال في بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2014 قبل أن يخسر أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي 0-1 في مجموع المباراتين.
في العام التالي نجح كواك في المساهمة بحصول الهلال على ثلاثية محلية، بعدما توج بلقب كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر، ولكن ذلك الموسم كان الموسم الخامس على التوالي الذي يخفق فيه الهلال بالحصول على لقب الدوري، وهي الفترة الأطول من غياب التتويج بالبطولة.
وغادر كواك في صيف عام 2016 لينضم إلى نادي سيؤول الكوري الجنوبي، وبعد ذلك إلى غيونغنام قبل أن يعتزل العام الماضي عن عمر 39 عاماً. وفق “أخبار 24”.
– جانغ هيون سوو
الاسم الأخير في القائمة هو مدافع أيضاً، حيث انضم جانغ هيون-سوو للهلال في صيف عام 2019 قادماً من نادي طوكيو الياباني، ليصبح خامس لاعب كوري جنوبي يلعب بقيمص الهلال.
وشارك جانغ مع نادي الهلال في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2019، وتواصل حضوره بقوة في جميع المباريات قبل الفوز بلقب البطولة، حيث بات أول لاعب كوري يفوز باللقب القاري مع الهلال.
والآن في سن 30 عاماً، شارك جانغ في جميع مباريات الهلال بدوري أبطال آسيا هذا العام، وهو يطمح في أن ينضم لقائمة اللاعبين الكوريين الذين فازوا مرتين بلقب البطولة، ويصبح أيضاً ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز مع فريق غير كوري بعد مواطنه كيم يونغ-غوون الذي فاز باللقب مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني عامي 2013 و2015.