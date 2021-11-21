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اخبار رياضية > إصابة محترف النصر في ليلة التعادل أمام الرائد
21/11/2021   6:54 ص

إصابة محترف النصر في ليلة التعادل أمام الرائد

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تلقى فريق النصر ضربة قوية مساء اليوم السبت، في ليلة التعادل أمام الرائد، بالجولة الـ 12 ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، في تشكيل النصر كبديل خلال مواجهة الرائد مع حلول الدقيقة 66 على حساب خالد الغنام.

وسقط ماشاريبوف مصابا بعد 7 دقائق من دخول للمباراة، ليغادر ويدخل بدلا منه زميله في النصر أيمن يحيى.

وبتعادل النصر، بات رصيد الفريق 14 نقطة في المركز التاسع بسلم ترتيب الدوري، بينما رفع فريق الرائد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس. وفق “أخبار 24”.

إصابة محترف النصر في ليلة التعادل أمام الرائد

اخبار رياضية
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