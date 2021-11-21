نائب رئيس الأولمبية يستعرض استعدادات المملكة لدورة الألعاب الآسيوية “الرياض 2034”

استعرض الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي تقرير مستجدات استعدادات المملكة لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الـ22 “الرياض 2034”.
وجاء ذلك خلال حضور فهد بن جلوي، الاجتماع الـ76 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم، الذي رأسه الرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ في مدينة دبي.
ونيابة عن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عضو المكتب التنفيذي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يرأس الأمير فهد بن جلوي وفد المملكة في أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي تُعقد صباح غد. وفق “أخبار 24”.
وتناقش الجمعية تقارير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين2022) ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (غوانزو 2022) والدورات الآسيوية المقبلة، وكذلك تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرين الرياض 2034 وملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025م.
ويضم الوفد الرسمي للمملكة، عضوي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.