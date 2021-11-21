وجه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، رسالة حماسية إلى نجوم فريقه الأول لكرة القدم، قبل خوض مواجهة فريق بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب الملك فهد الدولي.
وقال “بن نافل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تبقى أقل من ثلاثة أيام قبل نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الهلال بمنافسه بوهانغ الكوري في مواجهة نمثل فيها الوطن قبل أن نمثّل نادينا”.
وأوضح رئيس الهلال، في رسالته إلى اللاعبين: “وأمام منافس شرس ومتمرس يعادل الهلال في مرات تحقيق دوري الأبطال؛ لذا نحن أمام 90 دقيقة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات”.
كما وجه بن نافل رسالة إلى الجماهير: “مثلما نثق في قدرات أبطالنا في الملعب، نثق في جماهيرنا العزيزة ونثمّن استشعارهم أهمية النهائي، وتشجيعهم المؤثر، وتعاونهم مع القوة الزرقاء بما يحفز أبطالنا ويؤثر على المنافسين”. وفق “أخبار 24”.
واختتم فهد بن نافل، رسالته إلى الجماهير: “وهو ما نلمسه في الواقع وأخبروني به اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.. وختاما نسأل الله التوفيق والسداد”.
وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعدما حقق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة القارية.
بينما حجز نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مقعده في نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.
تبقى أقل من ثلاثة أيام قبل نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع #الهلال بمنافسه “بوهانغ” الكوري في مواجهة نمثل فيها الوطن قبل أن نمثّل نادينا.. وأمام منافس شرس ومتمرس يعادل الهلال في مرات تحقيق دوري الأبطال؛ لذا نحن أمام 90 دقيقة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات..
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) November 20, 2021