وتأهل الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بعدما حقق الفوز على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي البطولة القارية.

بينما حجز نادي بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مقعده في نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب بفارق ركلات الترجيح (5-4) بعد تعادل الفريقين (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.