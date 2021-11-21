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اخبار رياضية > رسمياً.. نفاد تذاكر مواجهة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا
21/11/2021   6:55 ص

رسمياً.. نفاد تذاكر مواجهة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا

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نفدت تذاكر مواجهة فريق الهلال أمام نظيره بوهانج الكوري في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء نفاد تذاكر مباراة النهائي المرتقب بعد ساعات معدودة من طرحها عبر الموقع المتخصص الذي أعلنه نادي الهلال.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره بوهانج الكوري، مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب “الملك فهد الدولي” بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

ووصل الهلال لنهائي البطولة الآسيوية على حساب النصر، فيما صعد الفريق الكوري بعد تغلبه على مواطنه أولسان حامل لقب النسخة الماضية.

رسمياً.. نفاد تذاكر مواجهة الهلال وبوهانج في نهائي دوري أبطال آسيا

اخبار رياضية
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