“النفيعي” يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي في جنوب المملكة

أكد رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي، أن شعبيه ناديه في جنوب المملكة كبيرة للغاية، لافتا إلى أن هناك خطوات استثمارية للنادي في هذه المنطقة قريبا.
وكتب النفيعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شعبية الأهلي عند أهلنا في جنوب المملكة واضحة ومشرّفه وإن شاء الله خطوتنا الاستثمارية القادمة للنادي راح تكون في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا بفتح متجر كبير لمنتجات النادي ومستقبلاً وحدة مكتملة لاكتشاف المواهب هناك”.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبها، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.