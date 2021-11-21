بالفيديو.. تعرّف على سيرة أول مذيع ظهر على شاشة التلفزيون السعودي

بثت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو للتعريف بأول مذيع ظهر على شاشة التلفزيون السعودي، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتلفزيون.
ويعتبر الدكتور محمد أحمد صبيحي أول مذيع وإعلامي سعودي ظهر على شاشة التلفزيون بالمملكة، حيث افتتح البث في محطة تلفزيون جدة، وهو من مواليد 1358هـ (1938م)، بمكة المكرمة، وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا.
وتميز الدكتور صبيحي بخامة صوته الجهوري، والذي عمل في عدد من الإذاعات والمحطات التلفزيونية، حيث كان من أشهر البرامج التي قدمها برنامج “أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام و”ما يطلبه المستمعون”. وفق “أخبار 24”.
وعيّن الإعلامي صبيحي أميناً عاماً لمنظمة اتحاد الإذاعات الإسلامية، وأصبح أول مدير لإذاعة “إم بي سي” في لندن، كما تولى منصب المدير العام لتلفزيون جدة، وألّف كتاباً بعنوان “التلفزيون السعودي.. النشأة والتطور”.
فيديو | في اليوم العالمي للتلفزيون.. تعرف على أول مذيع تلفزيوني في #المملكة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ReNX81Ln5t
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 20, 2021