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أخبار الخرج > GAGA منصة التعلم والترفيهة للأطفال تقدم خصومات وتجارب
21/11/2021   8:43 ص

GAGA منصة التعلم والترفيهة للأطفال تقدم خصومات وتجارب

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أنشطة ترفیھیة وتعلیمیة بمنصة GAGA لأطفالنا الصغار￼ نوفر لطفلك بیئة تعلیمیة آمنة عبر محادثة فیدیو مباشرة مع معلمین ومعلمات مختصین في مختلف الأنشطة التعلیمیة والترفیھیة .

تقدم منصة GAGA

– باقات متنوعة تناسب الجمیع

– معلمین احترافیین

  – أنشطة تعلیمیة وترفیھیة ھادفة

كن معنا الآن واحجز لطفلك لیكن ضمن طلابنا المتمیزین .

تطبیق غاغا لدورات وبرامج الأطفال الأونلاین نوفر لطفلك بیئة تعلیمیة آمنة عبر محادثة فیدیو مباشرة مع معلم مختص لتعلیم وتطویر طفلك في مختلف المجالات.

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  استمتع بخصم 10 عند حجز أنشطة ودورات اونلاین حیة لأطفالكم احجز باستخدام البرومو كود

كما یمكنكم الحصول على تجربة یوجد لدینا العدید من البرامج والأنشطة التعلیمیة والترفیھیة لمختلف المجالات والفئات العمریة مجانیة فقط مع منصة GAGA   مع GAGA …….. متعة التعلم والترفیھ منصة GAGA ……

  المنصة الأشھر والأكثر تنوعا  ایش ودك أطفالك یجربون الیوم؟

GAGA منصة التعلم والترفيهة للأطفال تقدم خصومات وتجارب

أخبار الخرج
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