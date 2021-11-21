“نساج” للتطوير العقاري تحصد جائزة التميز في إدارة المشاريع لعام 2021

حصلت شركة نساج المتخصصة في التطوير العقاري التابعة لشركة رتال للتطوير العمراني على جائزة التميز في إدارة المشاريع لعام٢٠٢١م المقدمة من فرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة العربية السعودية وذلك عن مشروع نساج تاون في حفل أقيم مساء اليوم في العاصمة الرياض برعاية معالي المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والمهندس بدر بورشيد رئيس مجلس إدارة المشاريع.
تهدف نساج منذ تأسيسها في عام ٢٠١٢ إلى تحقيق رؤية شاملة لإدارة المشاريع التي تغطي مختلف مراحل تنفيذ المشروع من حيث إدارة التصميم، والإشراف على الموقع، وإدارة المشاريع الإنشائية إلى جانب أنواع المشاريع الأخرى. وحرصت الشركة على تعزيز الابتكار والإبداع مع فريق محترف مزود بأحدث تقنيات البناء والإنشاء من خلال نهجٍ حديثٍ يهدف إلى إيجاد بدائل متكاملة في المدن الصديقة للبيئة. وتلتزم نساج بتقديم أرقى الخدمات وأفضل الحلول الهندسية المبتكرة، مستندة في ذلك على الشفافية والموثوقية.
تسلم الجائزة م.هشام الشعوان المدير العام لشركة نساج لإدارة المشاريع وأضاف أن هذه التكريم ما هو إلا انعكاس لثمرة الجهود والاحترافية العالية لشركة لنساج حيث تعد الجائزة الأكبر في مجال ادارة المشاريع على مستوى المملكة، ونهدف إلى المواصلة في تقديم خدمات إدارة مشاريع والاستمرار في التميز على مستوى المنطقة وأهدي هذا النجاح إلى الكوادر العاملة فيها مؤكدًا أن هذه الجائزة ليست سوى نقطة بداية فقط ومستمرون في تقديم الأفضل
وفق “أخبار 24”.