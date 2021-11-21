يعد منتج تمويل نقاط البيع، أحد أبرز المنتجات التمويلية التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية، وهو منتج جديد لرأس المال العام، تصل قيمته إلى مليوني ريال.
وأوضح البنك أن “نقاط البيع”، يستهدف المنشآت الصغيرة التي تتعامل من خلال أجهزة نقاط البيع، ويقدم حلولا تمويلية سريعة لتغطية احتياجات المنشأة.
وأبان أن قيمة التمويل تعادل 25% من إيرادات المنشأة حسب سجلات أجهزة نقاط البيع لفترة 12 شهرا، ويصل مبلغ التمويل إلى مليوني ريال.
وأشار إلى أن القطاعات المستهدف تمويلها في المنتج تتمثل في: الأنشطة التجارية، والمستشفيات، والمستوصفات، والعيادات، والمراكز الطبية والصحية، والأنشطة السياحية (الفنادق)، وأنشطة الخدمات الغذائية (المطاعم والمقاهي)، والأنشطة الترفيهية (الملاهي والمتنزهات والرياضة) وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أنواع التمويل تنقسم إلى تمويل قصير الأجل (الدورة التشغيلية أو رأس المال العامل للمنشأة بفترة تمويل تصل إلى 12 شهرا)، أو تمويل طويل الأجل (التوسعات الرأسمالية بفترة تمويل تصل إلى 36 شهرا).
وأفاد البنك بأن المعايير الائتمانية للقبول بالمنتج تتطلب: سلامة السجل الائتماني، وألا يقل الإيراد السنوي للمنشأة عن 3 ملايين ريال ولا تزيد على 40 مليون ريال، وألا يقل تاريخ بداية النشاط عن سنتين من تاريخ السجل التجاري، وأن يكون لدى المنشأة إيرادات نقاط البيع لفترة 12 شهرًا سابقة، وتقديم ميزانية مدققة لعام واحد.