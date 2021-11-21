90 % نسبة الإنجاز في دور صحن المطاف والمنارات الـ6 الجديدة بالمسجد الحرام

شارفت الأعمال الإنشائية والمعمارية في الأسقف في دور صحن المطاف و6 منارات جديدة بالمسجد الحرام على الانتهاء، حيث اقتربت نسبة الإنجاز من 90%.
وقال وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، إن هذه الإنشاءات تأتي ضمن التوسعة السعودية الثالثة، لافتاً إلى أنه جرى تكثيف العمل خلال فترة تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام بسبب جائحة “كورونا”.
وأوضح أن نسبة الإنجاز في أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بلغت أكثر من 88.5%، مضيفاً أن أعمال التشطيبات في رخام الأعمدة والزخارف والحوائط بلغت 98 %، فيما اكتملت أعمال تركيب الأسقف بنسبة 100%.
وأضاف أن العمل بمنارتي باب الفتح بلغ نسبة 87.3% وبمنارتي باب العمرة بلغ 92.1%، كما تم الانتهاء من تركيب سقف البوابة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية بمنارتي باب الفتح 87.3%.
وأشار إلى أن أعمال الأسقف بمبنى المطاف بلغت نسبة 50%، والدور الأرضي 30%، في حين بلغت نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) أكثر من 85%، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100%، أما الواجهات الشمالية فبلغت نسبة العمل فيها 70%. وفق “أخبار 24”.