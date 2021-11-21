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اخبار رياضية > رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة “سولشاير”
21/11/2021   3:53 م

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة “سولشاير”

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الأحد)، إقالة مديره الفني، النرويجي أولي جونار سولشاير، من منصبه.

وتقدم النادي في رسالة مقتضبة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر إلى سولشاير على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وتأتي الإقالة بعد سلسلة من النتائج المتردية للفريق في الدوري الإنجليزي، كان آخرها الهزيمة برباعية أمس أمام فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر بشكل مؤقت في ديسمبر 2018 خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وأصبح أول مدرب يفوز بأول ست مباريات له في الدوري، محطمًا الرقم القياسي لمات باسبي، ليتم تعيينه مديرا فنيا للفريق بعقد نهائي في مارس 2019. وفق “أخبار 24”.

رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة “سولشاير”

اخبار رياضية
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