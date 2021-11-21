بـ579 مليوناً.. “المياه الوطنية” توقّع عقدين مع “تحالفين” لإدارة وتشغيل القطاعين الأوسط والشرقي

وقّعت شركة المياه الوطنية اليوم (الأحد)، عقدين مع شركات وطنية وأجنبية، لتشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاعين الأوسط والشرقي، وذلك بعدما تم دمجهما تحت مظلة الشركة في مارس الماضي.
وبلغت قيمة العقدين الإجمالية 579 مليون ريال، وجرى توقيع العقد الأول مع تحالف شركة الخريف السعودية، وفيوليا الفرنسية، لإدارة وتشغيل وصيانة خدمات منطقة الرياض، وهو بقيمة 358 مليون ريال.
وجرى توقيع العقد الثاني مع تحالف شركة “مياهنا” السعودية، ومجموعة “سور” الفرنسية و”مانيلا ووتر” الفلبينية لإدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الشرقية، وهو بقيمة 221 مليون ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه المهندس محمد الموكلي إن الشركة تعمل الآن على ترسية عقود الإدارة للقطاعات الأخرى المتبقية، ويتوقع أن تكتمل بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن التحالفات التي ستفوز بالعقود في حينه. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الشركة أنهت بنجاح عملية هيكلة خدمات المياه بنسبة 100%، وضم 13 منطقة إدارية إلى 6 قطاعات تحت مظلة الشركة، وكان آخرها في دمج القطاع الشمالي الذي يضم 4 مناطق إدارية، هي: (القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية)، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة تدار بالكامل من قبل شركة المياه الوطنية.
وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، وخفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة.
وأشار إلى أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة منه وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، دون الانتظار حتى تنتهي فترة السنوات السبع.