وزير التعليم: توسعنا كمّاً ونوعاً في مرحلة الطفولة المبكرة وفق منهجية وطنية.. والقيادة وفرت كل الممكنات

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الأخيرة على التوسع الكمي والنوعي في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وفق منهجية، ورؤية وطنية واضحة.
وأوضح في كلمة ألقاها اليوم (الأحد) في احتفال نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أن التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة تم من خلال مبادرتين رئيستين تشملان التوسع في تطوير خدمات رياض الأطفال؛ لرفع نسبة الالتحاق إلى 90% بحلول عام 2030.
وأضاف أن مبادرة الطفولة المبكرة للأطفال من عمر 4-6 سنوات وفرت من المقاعد الدراسية أكثر من 17 ألف فصل دراسي، إضافةً إلى رفع نسبة إسناد تدريس البنين إلى المعلمات في مدارس البنات، والوصول بها إلى 37% خلال هذا العام.
وأبان الاهتمام الذي تحظى به برامج الطفولة في المملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد امتد إلى سنّ الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من مختلف أشكال الإيذاء والتمييز والاستغلال، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكينه من حقه في التعليم، وتعزيز قدراته بمهارات القرن الحادي والعشرين، وإتاحة البيئة الآمنة والإيجابية التي تحفظ سلامته النفسية والبدنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الوزارة تقف في مقدمة مؤسسات الدولة المناط بها رعاية الطفل، لافتاً إلى أن إطلاق منصة روضتي هذا العام؛ يُعد حدثاً مهماً في تقديم محتوى تعليمي رقمي مشوّق للأطفال قبل المرحلة الابتدائية، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية جاذبة تُسهم في تيسير إدارة عمليات التعليم والتعلّم لمرحلة رياض الأطفال.
وشهد الحفل تدشين معالي وزير التعليم لمشاريع الطفولة التي تضم المنهج الوطني لرياض الأطفال، والقناة التليفزيونية لرياض الأطفال، ومنصة “روضتي”، عقب ذلك قدم عدد من الأطفال أوبريت “رؤية شمس الفجر الباسم” من إعداد تعليم جدة، وتم في نهاية الحفل تكريم عدد من القطاعات والمدارس المتميزة في رعاية الأطفال.